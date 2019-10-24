Из Лобни в Одинцово за 80 минут — эта сказка совсем скоро станет былью. Все благодаря запуску первых двух маршрутов Московских центральных диаметров. Разобраться в новой схеме метрополитена непросто — десятки новых станций. И это только две линии МЦД. Они откроются в конце года.

МЦД-1 из Одинцова в Лобню — без пересадок за 80 минут, МЦД-2 из Нахабина в Подольск — за 116 минут. Если вам нужно из Одинцова добраться до станции метро «Беговая», то сейчас приходится полчаса ехать на электричке до Белорусского вокзала, спускаться в метро, делать пересадку. А с появлением МЦД вы просто сядете в комфортный поезд «Иволга» в Одинцове и безо всяких пересадок окажетесь на «Беговой» минимум в два раза быстрее.

Источник фото: телеканал «360»

Метро, конечно, московское, но в большем выигрыше оказались жители Подмосковья: Красногорск, Подольск, Одинцово и Лобня — дорога в эти города на автомобиле может растянуться на несколько часов из-за пробок. А когда запустят МЦД, все станет в разы быстрее.

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Если вы не собираетесь покидать пределы Москвы, то стоимость поездки останется прежней. Дальше будет действовать тариф «Пригород» — 45 рублей.

«Очень важно, что пассажиры, которые сейчас пользуются пригородом, получают возможность пользоваться метро бесплатно при совершении поездки на МЦД. Очень важно приложить билет к валидатору на выезде, тогда не будет списываться дополнительная стоимость», — рассказала руководитель комплекса информирования по запуску МЦД департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Источник фото: телеканал «360»

Пересадка будет бесплатной, если укладываетесь в 90 минут — все как на МЦК. Новые линии будут не только эффективными, но и удобными. Подмосковные станции, которые появятся в Красногорске, Одинцове, Долгопрудном, Подольске, Лобне и Новоливановском оборудуют современными парковкам. Также рядом будут велодорожки. Территорию рядом с остановкам озеленят, а на тротуарах появится подсветка. Важно, что станции МЦД будут доступны для маломобильных граждан благодаря пандусам. А интервал между поездами в часы пик будет всего 5-6 минут.