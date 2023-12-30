Эксклюзив 30 декабря 2023, 22:19 «Мечта — побывать в роли танкиста». Губернатор Воробьев исполнил желание мальчика из Ивантеевки Мальчик из Подмосковья прокатился на танке в рамках акции «Елка желаний»

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Восьмилетнего Матвея не интересуют гаджеты и прочие забавы — он мечтает стать военным и защищать Родину. Сегодня исполнилось желание мальчика: прокатиться на настоящем боевом российском танке. Исполнить мечту ребенка помог губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В составе экипажа Матвей проехал на легендарном танке «Алеша» во второй гвардейской мотострелковой дивизии имени Калинина. После поездки мальчик поделился впечатлениями.

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«Мне понравилось», — сказал он.

Матвей загадал возможность прокатиться на боевой машине не только для себя. Вместе с ним в танке побывали сестра и мама.

«Это необъяснимо, это просто ощущение кайфа, драйва какого-то, куража», — поделилась мать мальчика.

Она и сама является военнослужащей и даже участвовала в спецоперации. Поэтому неудивительно, что ее сын тоже хочет стать военным.

«Хочу стать военным, ездить на танке и защищать нашу Родину», — подчеркнул Матвей.

Исполнить мечту ребенка помог губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мечта — побывать в роли танкиста. Это Матвей, Московская область, город Ивантеевка, восемь лет», — сказал Воробьев, который снял шар мальчика с елки.

Экипаж танка «Алеша», на котором катался Матвей, награжден золотыми звездами Героев России за подвиги на линии боевого соприкосновения.