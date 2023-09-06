Общество 06 сентября 2023, 18:56 Мечта детей. Многодетная семья из Орска поучаствует в конкурсе «Это у нас семейное» Многодетная семья из Орска примет участие в конкурсе «Это у нас семейное» unsplash.com

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Многодетная семья Плотниковых из Орска Оренбургской области примет участие в конкурсе «Это у нас семейное». Мероприятие пройдет в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили на сайте конкурса.

Всего на него зарегистрировались 25 тысяч человек — 4340 семей из разных регионов России. Семья Плотниковых одной из первых подала заявку на участие в конкурсе. Супруги воспитывают семерых сыновей и двух дочерей в православных традициях. На конкурсе они хотят продемонстрировать все достоинства большой и крепкой российской семьи.

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«Своим примером нам хочется показать, что многодетная семья — это норма, что надо быть многодетными и это очень здорово», — рассказала Елена Плотникова.

Женщина поделилась, что уже много лет в их семье есть мечта: поехать всей семьей на море. Она очень надеется, что мероприятие позволит исполнить заветное желание.

Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» открылась в Московской области 4 сентября. Главный приз — сертификат на улучшение жилищных условий.