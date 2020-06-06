Мечети могут открыться в Ингушетии

Коллективная пятничная молитва пройдет на следующей неделе, если это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.

«В регионе уже стабилизируется обстановка с коронавирусом, и в связи с этим мы намерены первую коллективную молитву провести в следующую пятницу, 12 июня, если по воле Всевышнего, эпидситуация не ухудшится», — сказал Хаштыров.

Служители мечетей будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Они примут все меры предосторожности.

В Ингушетии с апреля месяца ни разу не проходил коллективный пятничный намаз из-за пандемии коронавируса. Кроме того, был отменен таравих-намаз во время Рамадана из-за резкого роста числа больных. Помимо этого богословы призвали не ходить в гости в праздничные дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.

С 8 июня в Ингушетии начнется первый этап снятия ограничений. С понедельника возобновят работу салоны красоты, прачечные, ателье и организации, оказывающие юридические услуги. Откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а медицинские учреждения приступят к оказанию плановой помощи по предварительной записи. Однако масочно-перчаточный режим все также остается в силе. А лица старше 65 лет обязаны и дальше соблюдать режим самоизоляции.

Всего в Ингушетии зафиксировано 2307 случаев коронавируса.