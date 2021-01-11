Мечеть имени Рамзана Кадырова построят в Грозном

Мечеть имени главы Чеченской Республике Рамзана Кадырова заложили в Грозном. Она вместит в себя две тысячи человек.

Уже появилось изображение проекта мечети.

Источник фото: РИА «Новости»

Как заявил РИА «Новости» региональный министр печати, жители Чечни давно и активно просят власти и духовенство назвать мечеть в честь Кадырова, хотя он выступал против этой идеи.

«У нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что люди предлагали назвать именем главы республики мечеть в Шали. Однако Кадыров заявил, что ее назовут в честь пророка Мухаммеда.

Рамзан Кадыров является активным пользователям соцсетей и нередко именно там публикует свои заявления. Поэтому глава Чечни не мог оставить без комментариев новость о блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа Кадыров напомнил, как глава Белого дома ранее забанил его.

Теперь, по словам чеченского лидера, «Всевышний восстановил справедливость». Глава Чеченской республики отметил, что Трамп не оказался бы в такой сложной ситуации, если бы уважал демократию и права человека.