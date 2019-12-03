  • Крупный пожар локализовали в мебельном цехе Кемерова. Есть пострадавшие

    03 декабря 2019, 18:09

    Нина Петлинова

    Крупный пожар произошел в мебельном цехе в Кемерове. Трехэтажное здание загорелось на площади 800 квадратных метров. В это время в нем находились люди. Сейчас возгорание локализовано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
    Крупный пожар локализовали в мебельном цехе Кемерова. Есть пострадавшие

    Пожар начался в 14:26 по московскому времени в Заводском районе Кемерова. Из-за огня пострадали все три этажа здания, в котором располагался мебельный цех фабрики «Интерсиб». Возгоранию присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. В пресс-службе МЧС сообщили, что сейчас пожар локализован.

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    «В 16:23 по московскому времени [зафиксирована] локализация [возгорания] на площади 600 квадратных метров», — процитировало издание ведомство.

    По данным МЧС, 12 человек смогли самостоятельно выйти на улицу. Спасатели вывели из горящего здания еще восемь человек. Четверо из них обратились за медицинской помощью. В результате двоих пострадавших отвезли в больницу, в то время как еще двое от госпитализации отказались.

    Для тушения огня задействовали 74 сотрудника спасательных служб и 28 единиц техники.