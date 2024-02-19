Общество 19 февраля 2024, 13:20 MDPI: в яйцах комнатной температуры сохраняется гораздо больше витамина D

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Многие люди хранят яйца в холодильнике. Однако ученые провели исследование и выяснили, что при комнатной температуре в продукте сохраняется гораздо больше витамина D, сообщил сайт MDPI.

Ученые обнаружили, что в яйцах, которые хранились вне холодильника, содержалось больше микроэлемента по сравнению с теми, что были охлаждены.

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Также специалисты пришли к единому мнению, что наиболее полезными будут яйца в вареном виде. При этом в приготовленном омлете содержание витамина D составило 109%, сообщило Utro.ru.