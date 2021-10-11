McLaren возглавила 17-летняя девушка

Компания McLaren, которая специализируется на производстве спортивных автомобилей, назначила на должность генерального директора 17-летнюю активистку Мейзи из Уэльса. Свой пост в качестве руководителя она будет занимать один день. об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Подобную акцию провели в честь Международного дня девочек, празднование которого традиционно происходит 11 октября. McLaren и ее партнеры из Plan International, работающие над защитой прав детей, решили привлечь внимание к празднику. Кроме того, таким поступком они попытались привить подростам любовь к науке, в частности инженерии.