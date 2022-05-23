МЧС завершило эвакуацию туристов с Эльбруса

Экстренные службы успешно эвакуировали группу из четырех человек, застрявших на вершине Эльбруса из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Туристов доставили на поляну Азау, они отказались от предложенной медицинской помощи, пострадавших среди них нет.

В спасении туристов приняли участие 25 спасателей и три единицы техники.

Ранее 11 спасателей направились на помощь туристам, однако связь с группой прервалась. Источник сообщает, что, по предварительной информации, они пережидали пургу в хижине на вершине 5400 метров.

Прокуратура по Кабардино-Балкарии начала проверку качества оказания услуг, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору Эльбрус.

Правоохранители дадут оценку действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.