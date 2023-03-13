Общество 13 марта 2023, 12:45 МЧС запросило дополнительные средства для сохранения авиапарка в 2023 году Замглавы МЧС Денисов заявил о необходимости 10,4 млрд рублей для работы авиапарка РИА «Новости»

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МЧС России необходимо 10,4 миллиарда рублей для сохранения и поддержания работоспособности самолетов и вертолетов, находящихся на балансе ведомства. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель главы МЧС Илья Денисов в Совете Федерации на совещании по вопросам подготовки регионов к пожароопасному сезону 2023 года.

Представитель МЧС отметил, что 10,4 миллиарда рублей — это дополнительные средства к уже установленному бюджету на этот год. Средства направят на поддержание летной годности самолетов и вертолетов, входящих в авиапарк ведомства.

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«Для выполнения первоочередных мер, направленных на поддержание летной годности существующего парка воздушных судов МЧС России, необходимы дополнительные бюджетные ассигнования в объеме 10,4 миллиарда рублей», — заявил Денисов.

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В конце августа 2022 года в Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за охвативших регион лесных пожаров. Общая площадь распространения огня превысила 180 гектаров. Жителей населенных пунктов, оказавшихся в непосредственной близости от очагов возгорания, эвакуировали. Режим чрезвычайной ситуации отменили 9 сентября после ликвидации пожаров.