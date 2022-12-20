20 декабря 2022, 16:14
МЧС заявило об отсутствии запретов на пиротехнику в новогоднюю ночь
Глава департамента МЧС Еникеев: запретов на использование пиротехники в Новый год нет
МЧС не вводило запретов на применение пиротехники на Новый год. С таким заявлением выступил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, сообщил ТАСС.
«Ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС, не существует», — подчеркнул Еникеев.
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Ранее в официальном Telegram-канале министерства появилась памятка о том, как правильно выбрать пиротехнику на праздник. Для квартиры подойдут хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны. Радиус безопасности такой пиротехники составляет 50 сантиметров.
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Наземный фейерверк и петарды можно использовать только на улице и с осторожностью. Радиус безопасности таких устройств больше и составляет от пяти до 20 метров.
В ведомстве подчеркнули, что пиротехнику четвертого и пятого класса опасности могут запускать только профессионалы.
Нарушения правил эксплуатации пиротехнических устройств может обернуться тяжелыми травмами и привести к пожару в доме.
МЧС РФ
Новый год
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