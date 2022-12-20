Общество 20 декабря 2022, 16:14 МЧС заявило об отсутствии запретов на пиротехнику в новогоднюю ночь Глава департамента МЧС Еникеев: запретов на использование пиротехники в Новый год нет РИА «Новости»

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МЧС не вводило запретов на применение пиротехники на Новый год. С таким заявлением выступил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, сообщил ТАСС.

«Ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС, не существует», — подчеркнул Еникеев.

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Ранее в официальном Telegram-канале министерства появилась памятка о том, как правильно выбрать пиротехнику на праздник. Для квартиры подойдут хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны. Радиус безопасности такой пиротехники составляет 50 сантиметров.

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Пресс-служба МЧС

Наземный фейерверк и петарды можно использовать только на улице и с осторожностью. Радиус безопасности таких устройств больше и составляет от пяти до 20 метров.

В ведомстве подчеркнули, что пиротехнику четвертого и пятого класса опасности могут запускать только профессионалы.

Нарушения правил эксплуатации пиротехнических устройств может обернуться тяжелыми травмами и привести к пожару в доме.