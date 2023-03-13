Общество 13 марта 2023, 13:20 МЧС заявила о нехватке специалистов единых диспетчерских служб Замглавы МЧС Денисов заявил о недостаточном количестве специалистов ЕДДС РИА «Новости»

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Недостаточное количество сотрудников единых диспетчерских служб (ЕДДС) и их низкая подготовка к работе стала одной из главных проблем для российских спасателей. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением в Совете Федерации выступил заместитель главы МЧС Илья Денисов, рассказывая о подготовке к пожароопасному сезону.

Представитель ведомства отметил, что в более чем трети ЕДДС постоянно дежурит только один специалист, чего явно недостаточно.

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«Одним из проблемных вопросов отмечаем недостаточную численность специалистов диспетчерских служб и их низкую подготовку к действию», — заявил Денисов.

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Он добавил, что сегодня МЧС вместе с Рослесхозом объединил системы космического мониторинга для определения площадей и мест природных пожаров. Объединенная база поможет делать среднесрочные прогнозы и позволит спасателям быстрее получать данные о возгораниях.

«Информация о термоточках оперативно поступает в Единый дежурно-диспетчерский службы муниципальных образований», — пояснил Денисов.

Отдельно представитель МЧС коснулся недостаточной работы по профилактике природных пожаров со стороны органов местного самоуправления. В частности, муниципалитеты не оборудуют пожарные водоемы, не проводят опашку населенных пунктов, не очищают территорию от сухой травы и горючего мусора, а также не формируют добровольные пожарные охраны.

Заместитель МЧС России Илья Денисов заявил, что для сохранения работы самолетов и вертолетов, находящихся на балансе службы, необходимо выделить дополнительно 10,4 миллиарда рублей. Он пояснил, что деньги направят на поддержание летной годности авиапарка.