МЧС: Все условия для ликвидации аварии в Норильске выполнены

После второго заседания штаба по ликвидации аварии на норильской ТЭЦ-3 первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян сообщил, что все вопросы, касаемые техники, средств, логистики и человеческих ресурсов, в настоящий момент решены.

«Созданы все условия для выполнения задач по устранению последствий разлива», — сказал Чуприян журналистам. — «Работаем круглосуточно, в две смены. Постоянно происходит мониторинг обстановки, нам постоянно докладывает о ситуации надзорный орган Росприроды».

Загрязненная территория, по словам замминистра, поделена на два участка. Первый — это территория рядом с прорвавшимся хранилищем, второй — водная территория.

Непосредственно на территории ТЭЦ-3 работы уже завершаются, рассказал генеральный директор «Норильске-Таймырской энергетической компании» Сергей Липин. Основной объем грунта, впитавшего разлившееся топливо, был вывезен к местам временного хранения ещё 30 мая.

«У нас организованно несколько площадок для хранения загрязнённого грунта, одна расположена на бетонном основании на ТЭЦ-3. Мы туда вывезли основную массу грунта, будем обеспечивать укрытие от осадков. Также у нас есть два крытых здания для вывоза этих объемов», — отметил Липин. Сейчас специалисты «НТЭК» продолжают замещать заражённый грунт чистым песком и гравием.

Водная часть — более проблематична. Её поделили на квадраты, за каждый из которых отвечает отдельное аварийно-спасательное формирование. На данный момент извлечено 890 тонн водонефтяной смеси. Кроме того, использовано 5 тонн специальных сорбентов для обработки почти 15 тысяч квадратных метров береговой зоны.

По словам замминистра МЧС Александра Чуприяна, активная часть спасательных работ продлится в течение двух недель. На данный момент на месте работают почти полтысячи человек и 126 единиц техники, в том числе 8 воздушных судов. Затем работу по восстановлению экосистемы будут продолжать более точечно. Все собранные нефтепродукты пока будут храниться в герметичных безопасных резервуарах, так как из-за труднодоступности мест до зимних заморозков вывезти их будет сложно.