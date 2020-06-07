МЧС установит для пляжей единые требования
«МЧС России инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. С этой целью разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
В единых требованиях пропишут наличие спасательных постов, обозначение границы заплыва, подготовку акта водолазного обследования дна. Кроме того, от пляжей потребуют отказаться от прокатов маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, которые представляют опасность для отдыхающих.
Что касается отсутствия необходимости получать разрешения, то этот переход запланирован на 2021 год.
Проект документа, как рассказали в МЧС, уже прошел общественные слушания и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования.
В МЧС объяснили, что раньше эти правила разрабатывались субъектами.