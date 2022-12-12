Общество 12 декабря 2022, 19:18 МЧС установило «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге

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Жителей Санкт-Петербурга в ближайшие два дня ожидает снежная буря с сильными порывами ветра. В городе введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

По прогнозам синоптиков, снегопад настигнет город 13 декабря. С ним придут сильные порывы ветра до 12 метров в секунду.

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Отмечается, что ситуация на дорогах будет осложняться гололедицей.

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