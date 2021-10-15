МЧС усилило меры по ликвидации горящего торфяника в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС прокомментировали ситуацию с горящим торфяником в Екатеринбурге. Специалисты рассказали РИА «Новости», что активно наращивают бригады сотрудников.

Сейчас в МЧС работают усиленно. Тление ликвидируют 130 человек и 33 специальные машины, пожарным уже удалось значительно уменьшить площадь возгорания. Раньше она занимала 120 гектаров, позже ее сократили до восьми гектаров, а затем еще на три. Для того, чтобы залить и обводнить почву, проложили десять магистральных линий.

«По состоянию на 06:00 по московскому времени пятницы в микрорайоне Солнечный на юге Екатеринбурга продолжает тлеть 32 очага торфа на общей площади 4,8 гектара», — уточнили в ведомстве.

Представитель службы пояснил, что открытого огня нет, торф тлеет. Процесс глубинный, проходит на глубине около девяти метров. В Роспотребнадзоре добавили, что в воздухе превышено содержание вредных веществ в 1,06 раза.

Торф горит в Екатеринбурге с начала этой недели. Две школы уже перевели на дистанционное обучение из-за дыма, дорожные службы перекрыли несколько трасс из-за нулевой видимости.