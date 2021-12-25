МЧС создаст реестр сотрудников-коррупционеров

МЧС решило создать реестр с бывшими сотрудниками, которых уволили из-за коррупционных преступлений. Проект приказа ведомство опубликовало на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, обеспечивать подготовку сведений для реестра и исключение из него данных будет департамент кадровой политики МЧС. Ответственным за ведение перечня планируется назначить директора этого департамента.

Начальники территориальных органов министерства и руководители организаций, находящихся в ведении МЧС, должны будут определить сотрудников, которым также нужно будет отвечать за подготовку информации для списка коррупционеров.

В приложении к документу есть форма для предоставления таких данных. Среди них фамилия, имя, отчество экс-сотрудника, которого уволили в связи с утратой доверия за коррупционное преступление, дата его рождения, ИНН, СНИЛС, серия и номер паспорта, должность, которую он занимал, реквизиты приказа об увольнении, а также сведения о совершенном правонарушении со ссылкой на положение нормативного правового акта, которое он нарушил.