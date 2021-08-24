МЧС сообщило о поисках пяти пропавших из-за селя в Дагестане

Спасатели заняты поиском пяти человек, которые пропали после схода селя в двух районах Дагестана, сообщили в МЧС. Ранее был введен режим ЧС.

«В Гунибском районе, в ущелье Карадахская теснина, в результате схода селевого потока были заблокированы 30 человек и двое пропали без вести», — заявил РИА «Новости» начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Дагестану Сулейман Рамазанов.

Люди были эвакуированы с помощью спасателей Шамильской и Унцукульской ПСС и местных жителей.

Сотрудники районной полиции и спасатели рано утром 24 августа приступили к поискам пропавших. Уточняется, что селевым потоком в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района унесло автомобиль ВАЗ-2107. Там находились мать и сын.

«В населенном пункте Левашинского района селевым потоком унесло грузовую „газель“, в которой находился мужчина. Автомобиль найден в 300 метрах от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу», — добавил Рамазанов.

Водителя сейчас тоже ищут.

Ранее селевой поток повредил газопровод в Левашинском районе. Без газа остались более 4,5 тысячи человек. Кроме того, в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема воды оказались заблокированы около 15 туристов.