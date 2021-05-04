МЧС сообщило, что погибших при пожаре в московской гостинице нет

При пожаре в московской гостинице «Вечный зов» никто не погиб, как ранее писали в СМИ. Трем отдыхающим потребовались реанимационные действия, еще четверо пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

«В ходе тушения пожара спасены 305 человек, семь человек пострадали. Троим потребовались реанимационные действия. Один человек пришел в сознание. Реанимация двух человек продолжается. Погибших нет», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном здании поступило в 03:27 по адресу: 6-я Кожуховская улица, дом 26. Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. В 04:18 пламя было локализовано и через 10 минут ликвидировано на площади 100 квадратных метров.

По словам администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек. Для тушения на место были высланы 38 единиц техники и 119 человек личного состава. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли три человека.

Прошлой ночью крупный пожар произошел в городе Арамиль Свердловской области. Там загорелся торговый центр. Сгорела кровля здания на площади 600 квадратных метров. По данным МЧС, обошлось без пострадавших.