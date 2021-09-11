МЧС сообщило, что под завалами дома в Ельце может находиться еще один человек

Спасатели пытаются достать мужчину из-под завалов обрушившегося дома в Елецком районе. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.

«На данным момент, по информации, которая у нас есть, пострадали восемь человек, из них двое погибли. По имеющейся информации, под завалами находится мужчина», — сказал сотрудник МЧС, ответ которого опубликовали местные власти в Instagram.

В пресс-службе администрации Липецкой области сообщили ТАСС, что двухэтажный дом в поселке Солидарность, по предварительным данным, является непригодным для проживания, так как часть двухэтажного дома полностью разрушена. Чтобы определить, в каком состоянии находится уцелевшая часть, специалисты проведут обследование. Известно, что этот не был аварийным.

Ранее Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за взрыва бытового газа в доме. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.