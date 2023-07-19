Общество 19 июля 2023, 14:20 МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов МЧС России проработает механизм использования подземных укрытий при военных конфликтах РИА «Новости»

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МЧС России начало проработку правовых механизмов использования подземных укрытий для населения страны при военных конфликтах. Об этом на заседании правительственного часа в Совете Федерации сообщил глава МЧС Александр Куренков, его слова привел ТАСС.

«Наше министерство начало прорабатывать правовой механизм применения любых подземных сооружений для укрытия населения в случае военных конфликтов», — сказал министр.

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Глава ведомства подчеркнул, что укрытие мирных людей в такого рода сооружениях остается крайне важным вопросом. В приграничных субъектах страны уже приняли меры по приведению подземных помещений в полную готовность. Работы вели в координации с МЧС.

«Это безальтернативный и наиболее эффективный способ защиты населения от осколочно-фугасного поражения», — отметил Куренков.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется строительство собственного бункера в качестве бомбоубежища.