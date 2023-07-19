19 июля 2023, 14:20
МЧС России задумалось о бомбоубежищах на случай военных конфликтов
МЧС России проработает механизм использования подземных укрытий при военных конфликтах
МЧС России начало проработку правовых механизмов использования подземных укрытий для населения страны при военных конфликтах. Об этом на заседании правительственного часа в Совете Федерации сообщил глава МЧС Александр Куренков, его слова привел ТАСС.
«Наше министерство начало прорабатывать правовой механизм применения любых подземных сооружений для укрытия населения в случае военных конфликтов», — сказал министр.
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Глава ведомства подчеркнул, что укрытие мирных людей в такого рода сооружениях остается крайне важным вопросом. В приграничных субъектах страны уже приняли меры по приведению подземных помещений в полную готовность. Работы вели в координации с МЧС.
«Это безальтернативный и наиболее эффективный способ защиты населения от осколочно-фугасного поражения», — отметил Куренков.
Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдется строительство собственного бункера в качестве бомбоубежища.
МЧС РФ
Россия
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