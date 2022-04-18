МЧС России поделилось с Донбассом и Украиной своим оборудованием

Станции очистки воды, электростанции и пожарные машины передало Украине и Донбассу МЧС России в рамках оказания гуманитарной помощи, сообщило РИА «Новости».

Российские спасатели перевезли еще более 700 тонн грузов для мирных жителей — детское питание, питьевую воду, лекарства, строительные материалы и предметы первой необходимости. Кроме того, они поделились с коллегами техникой, в том числе 10 пожарными автоцистернами на базе грузовиков «КамАЗ» и «Урал».

На месте также работают пункты выдачи единовременной денежной помощи для пенсионеров и бюджетников. По данным на конец прошлой недели по 10 тысяч рублей получили свыше пяти тысяч человек.

На прошлой неделе голландская журналистка рассказала, как освобожденные от боевиков украинские города возвращаются к мирной жизни. Она опровергла миф западных СМИ о том, что после прихода российских военных на Украине царит разруха.