17 апреля 2024, 11:55
МЧС РФ: в 2023 году наибольшие площади пала травы были на Ставрополье, в Мордовии и Тамбовской области
Ставропольский край, Запорожская, Тамбовская и Рязанская области, а также Республика Мордовия стали лидерами по площади пала травы в России в 2023 году. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
За прошлый год по стране были зафиксированы восемь тысяч возгораний, вызванных выжиганием травы. С начала 2024-го надзорные органы выявили около 1500 палов.
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Отмечается, что в результате таких пожаров в текущем году два человека пострадали, погибших нет.
МЧС РФ
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