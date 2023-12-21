Общество 21 декабря 2023, 19:05 МЧС РФ предупредило жителей Крыма о сложных погодных условиях в выходные

Читать 360tv в

Издание «Крым 24», ссылаясь на данные ГУ МЧС РФ по республике, предупредило жителей полуострова о сложных погодных условиях 23 и 24 декабря. Объявлено штурмовое предупреждение.

Согласно информации ведомства, ожидаются очень сильные осадки: дожди и мокрый снег. Кроме того, опасность будет представлять гололедица.

Реклама

Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду.