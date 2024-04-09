Общество 09 апреля 2024, 14:45 МЧС РФ предупредило о начале половодья на Камском водохранилище в Пермском крае

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Начало половодья зафиксировали на Камском водохранилище в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, паводковая обстановка находится под контролем. Затоплений территорий пока замечено не было.

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Однако спасатели призвали уже сейчас готовиться к встрече со стихией. Местным жителям посоветовали собрать документы и вещи на случай эвакуации, добавил RT.