09 апреля 2024, 14:45
МЧС РФ предупредило о начале половодья на Камском водохранилище в Пермском крае
Начало половодья зафиксировали на Камском водохранилище в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, паводковая обстановка находится под контролем. Затоплений территорий пока замечено не было.
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Однако спасатели призвали уже сейчас готовиться к встрече со стихией. Местным жителям посоветовали собрать документы и вещи на случай эвакуации, добавил RT.
Пермский край
МЧС РФ
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