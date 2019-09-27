МЧС решило наказывать курильщиков на балконах уголовкой

Курение на балконе может привести к уголовному делу, если в результате этого произойдет пожар. Как пояснили в МЧС, неосторожность при курении является причиной 60% возгораний на балконах жилых домов.

Как рассказали представители МЧС РБК, если курение не привело к уничтожению чьего-то имущества, то это нарушение правил противопожарного режима, что влечет за собой административную ответственность. За это курильщику могут высказать предупреждение и оштрафовать на пять тысяч рублей.

МЧС разъяснило закон о запрете курить на балконе Подробнее

«Курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — рассказали в МЧС.

О постановлении стало известно накануне, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ с изменениями в правила противопожарной безопасности. В них, в частности, содержится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях. В МЧС подтвердили, что новые правила, в том числе, касаются курения и использования зажигалок и спичек. Поправки вступят в силу с 1 октября.