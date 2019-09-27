МЧС решило наказывать курильщиков на балконах уголовкой
Как рассказали представители МЧС РБК, если курение не привело к уничтожению чьего-то имущества, то это нарушение правил противопожарного режима, что влечет за собой административную ответственность. За это курильщику могут высказать предупреждение и оштрафовать на пять тысяч рублей.
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«Курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — рассказали в МЧС.
О постановлении стало известно накануне, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ с изменениями в правила противопожарной безопасности. В них, в частности, содержится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях. В МЧС подтвердили, что новые правила, в том числе, касаются курения и использования зажигалок и спичек. Поправки вступят в силу с 1 октября.