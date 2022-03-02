МЧС рассказало о помощи оставшимся в Ростовской области беженцам Донбасса

Власти Ростовской области обеспечили местами для проживания более 6,3 тысячи беженцев из Донбасса, больше половины из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в своем Telegram-канале.

Прибывшие в Россию получили всю необходимую помощь, включая психологическую. За минувшие сутки консультации специалистов получили более 350 человек. На телефоны горячей линии поступило 288 обращений.

В регион продолжает поступать гуманитарная помощь. Общий объем грузов превысил 600 тонн. К работе по распределению и доставке в пункты временного размещения беженцев привлекли 1777 волонтеров.

Обострение ситуации в Донбассе произошло в середине февраля после того, как украинские военные открыли масштабный обстрел населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Руководители регионов объявили о срочной эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Россию.

Первым регионом, который принял беженцев, стала Ростовская область. Президент России Владимир Путин распорядился организовать места для расселения беженцев и обеспечить их всем необходимым. Дополнительно он приказал выдать каждому вынужденному переселенцу по 10 тысяч рублей.