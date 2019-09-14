МЧС рассказало, как действовать в эстренной ситуации

Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстренной ситуации, в МЧС посоветовали брать с собой обычный кнопочный телефон — он работает в режиме ожидания около недели, а выйти на связь можно даже без SIM-карты.

Как сообщило РИА «Новости», при попадании в чрезвычайную ситуации в МЧС посоветовали экономить заряд батареи. Например, не нужно выключать телефон после вызова или отправки СМС, потому что это энергозатратная операция. Зато первым делом следует выключить мобильный интернет, все неиспользуемые функции и уменьшить яркость экрана до минимума.

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При возможности, нужно брать с собой пауэрбанк. Однако в МЧС напомнили, что телефон можно подзарядить от ноутбука или автомобильного аккумулятора. Еще надежнее — взять с собой кнопочный телефон, который может оставаться в режиме ожидания несколько дней.

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Если сотовая сеть перегружена, в МЧС посоветовали воспользоваться СМС — у них больше шансов быть доставленными адресату. Кроме того, если адресат сразу не ответил на звонок, не нужно перенабирать номер постоянно. Это увеличивает нагрузку на сеть и усложняет дозвон. Следует подождать несколько минут перед новой попыткой.

В МЧС также напомнили телефоны экстренных служб: это номера 101 и 112. Позвонить по ним можно даже при нулевом балансе и без SIM-карты.