МЧС рассказало, где можно жарить шашлыки

Приготовление шашлыков в неположенных местах может обернуться штрафом. Чтобы не нарваться на наказание, необходимо соблюдать определенные правила. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС РФ.

«Согласно правилам противопожарного режима в РФ, на территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — напомнили в пресс-службе ТАСС.

При этом в правилах нет полного запрета. Это значит, что жарить шашлыки на даче можно, но только в мангалах и жаровнях. Оборудование должно находиться на расстоянии не менее пяти метров от дома и хозяйственных построек.

«Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, так как если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в руках человека», — пояснили в ведомстве.

Еще запрещено разводить огонь над низко растущими деревьями. Если в регионе действует особый противопожарный режим, то на природе нельзя жарить шашлыки и разжигать костры.