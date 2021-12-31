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    31 декабря 2021, 12:58

    МЧС рассказало, где лучше покупать новогодние гирлянды

    Директор департамента МЧС Еникеев: покупать гирлянды следует в специализированных магазинах

    Анастасия Толокевич

    Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что покупать гирлянды на Новый год следует только в специализированных магазинах. Его процитировали РИА «Новости».

    МЧС рассказало, где лучше покупать новогодние гирлянды

    Также можно потребовать в магазине документ, подтверждающий соответствие товара.

    Еникеев напомнил, что гирлянды нужно выключать на ночь и при выходе из дома.

    «Лучше использовать специализированный магазин для покупки соответствующих товаров. Но у многих эти гирлянды уже есть, я просто не рекомендовал бы оставлять их на ночь включенными, все-таки я порекомендовал бы их выключать», — уточнил директор департамента МЧС.

    Что касается самой елки, Еникеев посоветовал следить за тем, чтобы ее основание было устойчивым и чтобы по возможности на ней было меньше сгораемых материалов для украшения. А если елка все же загорелась, тушить ее нужно огнетушителем. В случае потери контроля над ситуацией стоит незамедлительно вызывать пожарных по номеру 01, 101 или 112.

    Ранее спасатели напомнили о самых опасных новогодних развлечениях. Один из главных атрибутов праздника — это украшения. И здесь стоит помнить, что елочные гирлянды, неисправные световые приборы, а также оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи могут стать причиной пожара.