МЧС рассказало, где лучше покупать новогодние гирлянды

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что покупать гирлянды на Новый год следует только в специализированных магазинах. Его процитировали РИА «Новости».

Также можно потребовать в магазине документ, подтверждающий соответствие товара.

Еникеев напомнил, что гирлянды нужно выключать на ночь и при выходе из дома.

«Лучше использовать специализированный магазин для покупки соответствующих товаров. Но у многих эти гирлянды уже есть, я просто не рекомендовал бы оставлять их на ночь включенными, все-таки я порекомендовал бы их выключать», — уточнил директор департамента МЧС.

Что касается самой елки, Еникеев посоветовал следить за тем, чтобы ее основание было устойчивым и чтобы по возможности на ней было меньше сгораемых материалов для украшения. А если елка все же загорелась, тушить ее нужно огнетушителем. В случае потери контроля над ситуацией стоит незамедлительно вызывать пожарных по номеру 01, 101 или 112.

Ранее спасатели напомнили о самых опасных новогодних развлечениях. Один из главных атрибутов праздника — это украшения. И здесь стоит помнить, что елочные гирлянды, неисправные световые приборы, а также оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи могут стать причиной пожара.