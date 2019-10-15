МЧС рассказало, что делать в момент ДТП

Водителям посоветовали сделать все возможное на дороге, чтобы избежать столкновения со встречной машиной. Выбор между идущим в лоб автомобилем и кюветом очевиден: последнее предпочтительнее.

Рекомендации по поведению в предаварийной ситуации составило МЧС. Памятка опубликована на сайте ведомства.

«Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля», — подчеркнули в МЧС.

Если машина сталкивается с неподвижным предметом левым или правым крылом, последствия могут оказаться хуже, чем при ударе всем бампером.

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Терять самообладание, напомнили спасатели, не стоит даже в самой сложной дорожной ситуации. Так можно сохранить управление машиной вплоть до полной остановки.

Перед столкновением в МЧС советуют напрячь все мышцы и защитить голову, если удар неизбежен. На маленькой скорости лучше вдавить спину в сиденье, а руками упереться в рулевое колесо. Если же машина едет быстрее 60 километров в час, а человек в ней не пристегнут, то следует прижаться грудью к рулю.

Тем, кто едет на заднем сидении, лучше постараться упасть на пол. Находящегося в салоне ребенка следует накрыть собой. После столкновения важно удостовериться, не дал ли течь бензобак и нет ли горения. Особенно если машина опрокинулась.

При заклинивших дверях выбираться из автомобиля нужно через окна. Их можно открыть или выбить чем-нибудь тяжелым. Оказавшись снаружи, необходимо отойти от транспортного средства на максимальное расстояние и только потом звонить пожарным и спасателям.