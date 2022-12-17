Важное 17 декабря 2022, 14:12 МЧС распространило экстренное предупреждение о ночной метели в московском регионе МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о метели в ночь на 18 декабря Unsplash

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МЧС объявило экстренное предупреждение о снегопаде, метели и усилении северного ветра в Москве. Непогода ожидается в ночь на 18 декабря. Аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС по Подмосковью.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

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Спасатели посоветовали автомобилистам снижать скорость и увеличивать дистанцию до проезжающих впереди машин, избегать резких маневров на дороге и парковать машину вдали от деревьев. Во время метели лучше вовсе не пользоваться личным автомобилем и оставить его в гараже.

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Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. По скользким участкам дороги стоит идти медленно и осторожно, наступая на всю подошву целиком. Если удержать равновесие не удалось, лучше присесть, чтобы снизить высоту падения. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.