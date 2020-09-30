МЧС проверит системы оповещения по всей России
Систему проверки оповещения проверят во всех регионах России в рамках тренировки по гражданской обороне. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС, запуск электросирен и громкоговорителей пройдет 2 октября.
В ходе тренировки региональные управления проверят, как быстро информация и сигналы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций доходит до местных властей, региональных ведомств и местных жителей.
Конкретное время запуска электросирен и громкоговорителей с предупреждением определят руководители регионов. Граждан попросили соблюдать спокойствие, так как подача звуковых сигналов — это плановая проверка.