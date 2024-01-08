Общество 08 января 2024, 14:47 МЧС проверит начальника волгоградского главка, пожелавшего рака родным подчиненного Депутат Хинштейн: МЧС проверит главу волгоградского ведомства Любавина РИА «Новости»

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МЧС России проверит начальника волгоградского главного управления Николая Любавина, пожелавшего «онкологии» родным пожаловавшегося на него подчиненного. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора Любавина», — написал парламентарий.

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Он назвал поведение Любавина «совершенно недопустимым» для высшего офицера и должностного лица. Хинштейн напомнил, что глава волгоградского управления МЧС высказал угрозы публично, во время видеоселекторного совещания.

Поводом для проклятий стала жалоба подчиненного на то, что тот якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк». По факту обращения проводили проверку в прокуратуре. Разозлившись, руководитель МЧС Волгоградской области заявил, что автора жалобы посетили «шизофренические мысли», и ровным тоном пожелал, «чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья».