08 января 2024, 14:47
МЧС проверит начальника волгоградского главка, пожелавшего рака родным подчиненного
Депутат Хинштейн: МЧС проверит главу волгоградского ведомства Любавина
МЧС России проверит начальника волгоградского главного управления Николая Любавина, пожелавшего «онкологии» родным пожаловавшегося на него подчиненного. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Назначена проверка, по итогам которой будет решен вопрос об ответственности генерал-майора Любавина», — написал парламентарий.
Реклама
Он назвал поведение Любавина «совершенно недопустимым» для высшего офицера и должностного лица. Хинштейн напомнил, что глава волгоградского управления МЧС высказал угрозы публично, во время видеоселекторного совещания.
Поводом для проклятий стала жалоба подчиненного на то, что тот якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк». По факту обращения проводили проверку в прокуратуре. Разозлившись, руководитель МЧС Волгоградской области заявил, что автора жалобы посетили «шизофренические мысли», и ровным тоном пожелал, «чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья».
МЧС РФ
Рак
Реклама
Реклама