Важное 15 декабря 2022, 11:02 МЧС проведет проверку крупных ТРЦ после недавних пожаров Глава МЧС Куренков анонсировал проверки пожарной безопасности в крупных ТРЦ Unsplash

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МЧС России обратится в правительство для организации внеплановых проверок соблюдения правил пожарной безопасности во всех крупных торгово-развлекательных центрах и складских комплексах. Об этом журналистам рассказал глава МЧС Александр Куренков. Его процитировал ТАСС.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения», — перечислил Куренков.

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Он добавил, что оцениваться будет и уровень подготовки персонала к реагированию на внештатные ситуации. Собственникам ТРЦ и складских помещений окажут методическую и консультационную помощь по обеспечению пожарной безопасности.

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За последнее время в России произошло несколько крупных пожаров в торговых центрах и крупных складских помещениях. Утром 12 декабря загорелся строительный ТЦ в Балашихе. В тот же день в Нижнекамске заполыхал склад синтезкаучука. За три дня до этого загорелся торговый центр «Мега Химки».