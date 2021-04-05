МЧС предупредило жителей Тюменской области о резком ухудшении погоды

Сотрудники МЧС предупредили жителей Тюменской области о резком ухудшении погоды во вторник, 6 апреля. В регион придут дожди со шквалистым ветром до 18 метров в секунду, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), днем местами небольшие осадки, в северных районах умеренные осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер западный, северо-западный 8-13 метро в секунду», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что тюменцам посоветовали не выходить на улицу без острой необходимости. От шквального ветра можно укрыться в подъездах и магазинах. Специалисты отметили, что нельзя прятаться за остановками общественного транспорта и ветхими зданиями.