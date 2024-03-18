Общество 18 марта 2024, 17:38 МЧС предупредило жителей ЯНАО о метели и значительном усилении ветра

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Ухудшение погоды ожидается на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 19 марта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по региону.

В Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском районах существует вероятность метели и значительного усиления ветра. Порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

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Ночная температура воздуха составит -11…-22 градуса. Днем столбики термометров достигнут отметки -5…-15 градусов.