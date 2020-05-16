МЧС предупредило о высоком риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Нужно быть очень осторожным, поедая чипсы, орешки и другие снеки. Есть высокий риск заразиться коронавирусом, если к упаковке прикасались другие люди. Это же касается и использования общей посуды.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — сообщил сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В НИИ напомнили, что в сложившейся ситуации стоит максимально сократить прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах. В случае необходимости руки необходимо сразу продезинфицировать, Во время кашля или чихания рот надо прикрывать не рукой, а одноразовой салфеткой.

Из-за пандемии коронавируса Россия с конца марта живет в режиме строгой самоизоляции. Во многих регионах ввели масочный режим. Без индивидуальных средств защиты заходить в магазин или пользоваться транспортом нельзя. По последним данным, медики выявили 262 843 случая COVID-19. Умерли 2418 человек.