Общество 29 июня 2023, 17:55 МЧС предупредило о возможном нарушении жизнеобеспечения в шести регионах СКФО из-за непогоды МЧС: система жизнеобеспечения населения из-за непогоды может нарушиться в 6 регионах СКФО РИА «Новости»

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Чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, завтра возможны в шести из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. Ожидаются сильные дожди и грозы, град, ветер до 25 метров в секунду и повышение уровня воды до неблагоприятных значений. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России.

«Метеорологическая обстановка на 30 июня обусловливается прохождением трех циклонов, одного антициклона и действием атмосферных фронтов», — добавили в ведомстве.

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Возможные ЧС могут быть связаны с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта. В СКФО предупреждение распространилось на Карачаево-Черкесскую, Чеченскую и Кабардино-Балкарскую республики, Северную Осетию, Ингушетию и Ставропольский край. В приморских и низменных районах Дагестана сохраняется вероятность происшествий повреждения опор ЛЭП, перекрытия дорог и повреждения объектов жизнеобеспечения из-за переувлажнения почвы, схода оползней и селей.

Непогода ожидается не только в СКФО. Сильные ливни, грозы и град накроют Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Калмыкию и другие территории.