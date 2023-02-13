Общество 13 февраля 2023, 16:34 МЧС предупредило о сильном шторме в акваториях Камчатки

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Сильный шторм в акваториях Тихого океана и Берингова моря на Камчатке может спровоцировать десятиметровые волны. Об этом сообщил сайт Newinform со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным RT, природная стихия также может накрыть Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае.

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Сильный шторм продлится до середины дня 14 февраля, до этого времени местным жителям посоветовали избегать выхода в водоемы на судах.

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