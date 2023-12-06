06 декабря 2023, 16:09
МЧС предупредило о 40-градусных морозах в Курганской области
Аномальные холода надвигаются на Курганскую область. Об этом сообщило Ura.ru, ссылаясь на официальный сайт управления МЧС РФ.
С 6 по 11 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха ниже климатической нормы. В некоторых районах столбик термометра опустится до -40 градусов.
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Сотрудники ведомства призвали местных жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.
Курганская область
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