МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, с вечера 2 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра, скорость которого достигнет 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится на ближайшие сутки 3 ноября, отмечается в сообщении.

Субтропическое тепло заглянет в Центральную Россию в ноябре Подробнее

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют водителям парковать свои машины вдали от деревьев, а также от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам в МЧС посоветовали не прятаться под деревьями и обходить рекламные щиты.

Главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «360» ранее рассказала, что потепление в московском регионе продолжится на следующей неделе, а ближайшие вторник и среда могут стать самыми теплыми днями ноября.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что на Центральную Россию надвигается мощный поток субтропического тепла.