Общество 18 августа 2023, 11:33 МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре 18 августа МЧС: ливень и сильный ветер настигнет Москву 18 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Во второй половине дня 18 августа в Москве будет наблюдаться резкое ухудшение погодных условий. Столицу настигнет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и ливень с грозами, предупредили в МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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МЧС дало рекомендации москвичам по правилам поведения в такую погоду. В ведомстве предупредили, что нельзя парковать автомобили под деревьями и вблизи них, а также проходить рядом с металлическими конструкциями.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что вечером 18 августа в Москве выпадет 20% осадков от месячной нормы.