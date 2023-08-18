18 августа 2023, 11:33
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре 18 августа
МЧС: ливень и сильный ветер настигнет Москву 18 августа
Во второй половине дня 18 августа в Москве будет наблюдаться резкое ухудшение погодных условий. Столицу настигнет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и ливень с грозами, предупредили в МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
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МЧС дало рекомендации москвичам по правилам поведения в такую погоду. В ведомстве предупредили, что нельзя парковать автомобили под деревьями и вблизи них, а также проходить рядом с металлическими конструкциями.
Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что вечером 18 августа в Москве выпадет 20% осадков от месячной нормы.
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