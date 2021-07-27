МЧС предложило создать в каждом регионе оперштабы по предотвращению ЧС

МЧС РФ предложило создать в каждом регионе оперативные штабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Евгения Зиничева.

В середине июля стало известно о проекте постановления МЧС, в котором дачникам предложили разрешить сжигать сухую траву на участках в 15 метрах от дома, а не в 50 метрах, как было раньше. Если траву сжигают в специальных емкостях, например в бочках или мангалах, то минимальное расстояние от сооружений и построек предлагается сократить до 10 метров. В ведомстве также предложили отменить запрет на разведение костров и сжигание мусора на дачных участках.

Ранее в России предложили усилить меры среди детей по посещению водоемов. Такую инициативу выдвинул руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он считает, что детям обязательно надо использовать при купании спасательные жилеты. Общественный деятель направил письмо на имя главы МЧС Евгения Зиничева.