МЧС порекомендовало замачивать в воде зелень и овощи после покупки

Во время пандемии нужно крайне тщательно соблюдать все меры предосторожности. Специалисты МЧС рекомендуют мыть все упаковки с продуктами после покупки, а овощи и зелень оставлять на время в воде.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», — приводит ТАСС рекомендации МЧС.

Еще для обработки фруктов и овощей можно использовать нейтральное моющее средство. После намыливания его необходимо хорошо смыть.

Кроме того, следует помнить, что после похода в магазин первым делом нужно помыть руки с мылом, а уже потом приниматься за разбор пакетов. Перед складыванием продуктов на стол его тоже необходимо обработать.

«Продукты в твердой упаковке — пластиковой, металлической или стеклянной — надо помыть водой и мылом», — отмечают в МЧС.

Также специалисты советуют регулярно дезинфицировать гаджеты, дверные ручки и другие поверхности дома. Для этого подойдут бытовые моющие средства.

Ранее вирусолог Владимир Макаров посоветовал промывать продукты именно горячей водой. Высокая температура убьет вирус и вы не принесете инфекцию домой. Верхнюю одежду же можно просто оставить повисеть некоторое время.