МЧС получит партию спецбульдозеров Т15 «Белый Лебедь»
Компания «ЧЕТРА» отгрузит Министерству чрезвычайных ситуаций крупную партию спецбульдозеров Т15 «Белый лебедь». Об этом сообщила «Политика сегодня».
По данным издания, свыше 20 бульдозеров направлены для работы в Московскую, Челябинскую, Ростовскую, Самарскую и Новосибирскую области, а также в Хабаровский край и на Камчатку.
«Бульдозеры ЧЕТРА будут использоваться как дежурные машины в случаях возникновения ЧС. Такая техника незаменима при разборе завалов, строительстве дамб, восстановлении объектов», — отметили в ведомстве.