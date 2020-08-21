МЧС получит партию спецбульдозеров Т15 «Белый Лебедь»

По данным издания, свыше 20 бульдозеров направлены для работы в Московскую, Челябинскую, Ростовскую, Самарскую и Новосибирскую области, а также в Хабаровский край и на Камчатку.

«Бульдозеры ЧЕТРА будут использоваться как дежурные машины в случаях возникновения ЧС. Такая техника незаменима при разборе завалов, строительстве дамб, восстановлении объектов», — отметили в ведомстве.