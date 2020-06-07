МЧС показало облет полевого лагеря в Норильске

МЧС России показало свой полевой лагерь под Норильском, где ликвидируют последствия ЧС с разливом топлива. Кадры на видео сделаны с высоты птичьего полета.

Спасатели показали облет территории разлива топлива. На кадрах видно, как специалисты загружают в машины лодки, как над местом ЧП летают вертолеты. На видео также показано, как сотрудники ведомства собирают и погружают грунт с помощью специальной техники.

За последние сутки сотрудники МЧС собрали 835 кубометров водно-нефтяной смеси. Всего спасатели извлекли и подготовили для утилизации 11,5 тысячи кубометров грунта.

Авария произошла на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая. Топливный бак разгерметизировался, вылилась часть топлива. Из-за происшествия в грунт и воду попало около 21 тысячи тонн топлива. Направление движения нефтяного пятна на реке Амбарной под Норильском может измениться из-за ветра в ближайшее время.

Спасательные группы уже откачали 1714 кубометров водотопливной смеси.

Возбуждено четыре уголовных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен в Красноярском крае.