МЧС подтвердило пропажу с радаров Ан-26 в Хабаровском крае

В МЧС подтвердили, что Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. По предварительным данным, на борту находились шесть человек.

«В 11:45 (по московскому времени) поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта Хабаровска с радаров пропал самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находится шесть человек», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что уже самолет уже ищут. На его поиски отправили вертолет Ми-8 Росавиации. Кроме того, в готовность привели Ми-8 МЧС со спасателями на борту. Также на место выдвинулись спасатели Амурского СЦ из Хабаровска.

Поиски осложняет погода — вертолет не смог найти самолет из-за плохой видимости. Кроме того, мешает темное время суток. При этом источник ТАСС уточнил, что перед исчезновением с радаров экипаж не докладывал о неполадках на борту.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы отметило, что причиной ЧП с самолетом могла стать плохая погода.