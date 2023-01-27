Общество 27 января 2023, 13:53 МЧС Петербурга перечислило самые пожароопасные районы города

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В 2022 году больше всего пожаров (89) произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

В Невском районе ведомство зафиксировало 78 пожаров, а в Красносельском — 67.

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«Основными причинами возникновения пожаров явились нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего за прошлый год в городе на Неве случилось 806 пожаров.