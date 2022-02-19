МЧС перевело эвакуацию беженцев из Донбасса на круглосуточный режим

Работы по эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут в круглосуточном режиме. С таким заявлением на совещании рабочей группы выступил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Он отметил, что все мероприятия проходят в плановом порядке. Рабочая группа регулярно получает информацию о готовности пунктов временного размещения. Первые беженцы уже получили материальную помощь.

«Появляются дополнительные способы доставки людей в регионы, например железнодорожным транспортом. Первые составы уже сегодня отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре пункта временного размещения», — сообщил Чуприян.

Он отметил, что в Ростовской области уже готовы 14 тысяч мест для размещения людей. На всех пунктах пропуска работают бригады неотложной медицинской помощи.

В настоящее время более семи тысяч человек уже размещены в пунктах временного размещения. Они обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами связи. Особое внимание мы уделяем пожилым переселенцам», — добавил Чуприян.

Отдельно врио главы МЧС отметил, что все выплаты беженцы должны получить оперативно.

Он добавил, что все прибывающие в Россию из Донбасса о деньгах и медицинском обслуживании могут узнать из специальных памяток или через СМИ.

Срочная эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась вечером в пятницу, 18 февраля. Власти республик объяснили это высокими рисками наступления украинской армии. Президент России Владимир Путин дал поручение врио главы МЧС Александру Чуприяну организовать прием беженцев в Ростовской области. Отдельно российский лидер поручил выплатить каждому пребывающему 10 тысяч рублей.